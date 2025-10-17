Николай Желязков: Не можем да говорим за защита, това е нов отбор

Треньорът на шампионът Левски София Николай Желязков заяви по време на медийното събитие преди началото на Суперкупата на България през уикенда, че не може да се говори за защита, защото това е нов отбор. Ето още какво сподели наставникът на "сините":

"Смятам, че тази година не защитаваме нищо, защото сме нов отбор. Щяхме да защитаваме, ако бяхме останали отборът от миналата година. Тази година отборът е доста променен и смятам, че започваме едно ново начало от тази година с много млади състезатели и някои, които са били в Левски преди. Така че, за нас това е една нова авантюра, ново начало, в което се надявам да се представим по най-добрия начин."

"Генерално смятам, че направихме една добра подготовка, но накрая имаше някои неща, които не ни повлияха добре. Имахме някои болни състезатели, но сега в периода на грипове мисля, че може би е нормално за всички. Контузията на Гордан Люцканов се проточи по-дълго отколкото очавахме, но смятам, че ще е готов да играе в предстоящия мач. Но като цяло смятам, че не сме готови на 100% да дадем най-добрия волейбол, на който е способен този отбор според мен. До голяма степен това е нормално и мисля, че и другите отбори ще са в подобно състояние в началото на сезона. Така че, съм любопитен да видя как ще изглеждат всички отбори."

"Мотивацията тук е била на много високо ниво. Със сигурност това, че имаме в отбора момчета, които бяха в националния отбор, това е мотивация в повече, но тези момчета ги познаваме много добре, защото сме ги отгледали тук."

Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас

"Първо утре имаме да играем с отбора на Берое, за нас предстои мач с Берое и нищо повече. Що се отнася до присъствието на Матей Казийски, аз смятам, че самото присъствие на Матей дава изключителна тежест безспорно и ние сме много ентусизирани и любопитни да видим до каква степен неговото присъствие ще окаже влияние в отбора на Локомотив. Всички знаем състезател от какъв калибър е той. Само адмирации за привличането на такива състезатели в нашата лига."

"Трябва да играем добре срещу Берое на всички елементи, може би началният удар ще ни помогне, за да можем да улесним играта си. Но в тези мачове трябва да организираме добре играта си в атака, да блокираме. До момента показахме доста колебания, но ние и всеки един от отборите още се търсим. В крайна сметка сме оптимисти. Целта на всеки един от четирите отбори е да спечели купата. Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни. Надявам се да го покажем. Това е турнир, който ще бъде голям дразнител за нас. Надявам се публиката да ни подкрепи, да подкрепи усилията на тези момчета. Това е огромен позитив за нас, надявам се да ни помогнат", завърши Николай Желязков.

Снимки: Борислав Цветанов