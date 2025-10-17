Американец ще дебютира за Астън Мартин в Мексико

Американският пилот от Формула 2 Джак Крауфорд ще дебютира за Астън Мартин в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико сити. Крауфорд е сред претендентите за титлата – той е втори в класирането в третия си сезон във Формула 2 и ще смени Ланс Строл в първата петъчна сесия.

„Цяла година работя усилено с тима и много се вълнувам от предстоящия ми дебют с AMR25 следващата седмица – обясни 20-годишният пилот. – А това, че новината беше съобщена в родния ми щат Тексас, прави всичко още по-вълнуващо.“

От юни миналата година насам Джак успя да тества трите предишни болида на тима, като също така работи сериозно и на симулатора на Астън Мартин.

Тази година Фернандо Алонсо отстъпи колата си на Фелипе Другович в Бахрейн и Унгария, което означава, че Строл ще трябва да пропусне още една свободна тренировка до края на годината след Мексико.

Крауфорд е сред пилотите във Формула 2, които със сигурност ще съберат точки за суперлиценз за Формула 1 за догодина – за целта той трябва да завърши сезона в топ 5, като сега разликата между него и шестия – Пепе Марти, е 57 точки.

