Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

  • 14 окт 2025 | 15:01
  • 941
  • 0

И през тази година откриващите свободни тренировки преди състезанията от Формула 1 в Мексико и Абу Даби ще са пълни в новобранци, които ще карат вместо титулярните пилоти на отделните отбори в рамките на първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ и „Яс Марина“.

Според правилника на Формула 1 всеки отбор трябва да използва неопитен пилот в  минимум четири свободни тренировки в рамките на сезона (по две тренировки с всяка от колите си). За неопитен състезател се смята всеки с по-малко от три старта в световния шампионат.

До момента през 2025 година единствено екипът на Заубер е изпълнил своите ангажименти към неопитните пилоти, след като Пол Арон замени на два пъти Нико Хюлкенберг, а в началото на сезона Габриел Бортолето беше със статута на неопитен състезател. Всички други отбор са изпозвали новобранци в само две или три тренировки, което ще ги задължи да разчитат на такива пилоти в рамките на финалните шест кръга.

Логически погледнато това ще се случи в уикендите в Мексико и Абу Даби, които са единствените подходящи възможности за използване на неопитни пилоти. Това е така, защото в Съединените щати, Бразилия и Катар ще има по само едно тренировки, тъй като тези уикенди ще използват спринтовия формат. Отделно надали ще се намери отбор, който да рискува с използването на новобранец на коварното градско трасе в Лас Вегас, където нивата на сцепление са много ниски.

Това означава, че на „Ерманос Родригес“ и „Яс Марина“ ще гледаме осем или дори девет новобранеца в рамките на една сесия. Единствените пилоти, които няма да трябва да отстъпват своите кокпити в нито една сесия до края на сезона са: Шарл Леклер, Бортолето, Хюлкенберг, Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар. Всеки друг пилот ще трябва да пропусне поне по една сесия до края на сезона, а в случая на Пиер Гасли, Люис Хамилтън, Лиам Лоусън и Ланс Строл – по две.

Не е ясно дали и Фернандо Алонсо няма да трябва да пропусне още една сесия заради начина, по който той беше заменен от Фелипе Другович в първата тренировка в Унгария. Тогава това стана по спешност в последния момент и според правилника участието на Другович на „Хунгароринг“ не би трябвало да се брой като едно от задължителните, понеже от Астън Мартин не са уведомили предварително ФИА за своите планове, каквото е изискването.

