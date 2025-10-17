Популярни
Достанич обяви групата на Славия за гостуването на "Колежа"

  • 17 окт 2025 | 16:58
  • 170
  • 0

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Ботев (Пловдив). От списъка, поради леки травми, отпаднаха Ивайло Найденов и Исак Соле. Мачът на "Колежа" от 12-ия кръг на efbet Лига е в събота, 18 октомври, от 15:00 часа.

Славия представи Ратко Достанич
Славия представи Ратко Достанич

Групата на "белите": Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

