Юлиян Петков: Когато Ратко Достанич ми предложи, нямаше шанс да откажа

Новият помощник-треньор на Славия Юлиян Петков заяви, че когато Ратко Достанич го е поканил в екипа си, не се е замислил дори да му откаже. Подобно на Достанич, той също напусна Локомотив (София) преди да пристигне в "Овча купел".

"Тук съм по настояване на старши треньора и на г-н Стефанов. С Ратко Достанич погинахме миналата година, така да се каже. Когато той ми предложи, нямаше шанс да откажа. Ще работим заедно и ще опитаме да направим доста по-добри дни за Славия и отборът да върви нагоре", каза Петков.

Снимки: Борислав Цветанов