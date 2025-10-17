Гуардиола: През 2035-а ще започна да мисля за почивка

Манчестър Сити отново ще бъде без Родри за утрешното домакинство срещу Евертън. Това разкри мениджърът на "гражданите" Джосеп Гуардиола, който говори и по други интересни теми на днешната си пресконференция.

"Няма новини около Родри. Не е готов за утре и не знам кога ще се завърне. Омар Мармуш и Раян Аит-Нури тренираха вчера и са много, много по-добре. Те са близо до завръщане. Ковачич може би е готов за 50-60 минути.

Влиянието на Грийлиш в Евертън е огромно от първия ден. Играе добре и това е, което искаше. Той е невероятен човек, но по различни причини не играеше много за нас в последно време. Сега се върна в бизнеса и играе във всеки мач. Правилата са такива, че не може да участва срещу нас. Когато стана изпълнителен директор или президент на голяма институция в Англия, може би ще ги променя. Би било хубаво да играе", заяви испанецът.

Относно изказването на Карлес Планчарт, че Гуардиола трябва да напусне Сити и да си вземе почивка за известно време, след което да намери ново предизвикателство, Пеп отговори: “Прав е. Ще започна да мисля за това през 2035 година. В живота най-хубавото е, когато имаш различни нови проекти.

Мисля, че всичко идва по естествен път - от клуба, от треньора или от играчите. Ще се случи естествено, особено в клуб като този, в който имам толкова близки отношения с всички - от президента до последния човек. Ние сме невероятно искрени и когато усетим, че трябва да направим крачка, ще я направим. Не става въпрос само за мен, знаете ли колко хора в моя щаб се смениха? Всеки има свои собствени желания, това е нормално. Сега съм тук, ще видим в бъдеще.

Гуардиола говори и за прекрасната форма, в която се намира Ерлинг Холанд: „Да, мисля, че това е най-добрата му форма досега. В момента се справя наистина добре. Нивата му на представяне са изключителни. Но не можеш винаги да поддържаш това ниво. Когато има спад, аз ще бъда до него. Ние ще бъдем до него. Просто трябва да поддържаме нивата му. Той няма нужда от комплименти и нищо специално. Да отиде на Световното първенство в Съединените щати - за него и Норвегия е наистина, наистина хубаво и важно.“