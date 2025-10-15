Популярни
Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 792
  • 0
Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен отправи сериозни критики към един от играчите на Манчестър Сити - Оскар Боб. 22-годишният футболист започна като дясно крило при изразителната победата с 5:0 срещу Израел, но снощи Солбакен реши да го премести в халфовата линия за контролата с Нова Зеландия. Селекционерът обаче изобщо не останал доволен от видяното.

"Той беше много слаб през първото полувреме. Липсваше му всичко. Бави се твърде много с топката, позиционира се странно и не пресира добре. Прави това на тренировки и е много добър. Ако питате самият Оскар, мисля, че ще каже, че първото полувреме е било най-слабото му представяне за националния отбор. Второто полувреме е следващото най-слабо", заяви Солбакен.

Самият Боб се съгласи с казаното, като по-късно заяви като коментар: "Това е справедлива оценка“.

