  Волейбол
  2. Волейбол
  Мениджърът на България: Противопоставянето на София и Варна е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес

Мениджърът на България: Противопоставянето на София и Варна е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес

  • 17 окт 2025 | 14:23
  • 322
  • 0

Тийм мениджърът на националния отбор на България Стефан Чолаков също изрази позиция за развитието на младия тим на България и предстоящите предизвикателства. Той се върна години назад, но подчерта, че по-важно е това, което предстои.

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

"Преди десет години бях тук с Пламен Константинов, пак след Европейско първенство. Спомням си прекрасно този момент. Тогава две точки ни попречиха да се класираме на финала, като отстъпихме пред Италия, водена по това време от Кико Бленджини. Имахме полуфинал и през 2011. Тогава останахме четвърти и се говореше, че сме вечно четвърти. Питах се в която друга област сме в Топ 4, че да има толкова големи очаквания. От 2015 започна постепенно спускане надолу за националния отбор по волейбол, имаше и обективни фактори. Дължеше се и на това, че всички започнаха да играят модерен волейбол. Имало е и много разочарования през годините, но вярвам, че всички треньори, които са работили с националния отбор, даваха по нещо от себе си и имат своя принос за успеха. Безспорно сега има талантливо поколение. Играчите трябва да продължат да се развиват, нека следващото лято всеки е прибавил нещо към уменията си. Успехите остават зад гърба, а всички в отбора трябва да са здраво стъпили на земята и да работят със смирение и скромност, защото нищо не може да бъде даденост", смята Чолаков.

Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято
Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято

"Противопоставянето между София и Варна за домакинство на Европейското първенство е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес. Искам да кажа, че дори и да не постигнат същия успех след година на Европейското първенство, това ще останат същите момчета със същите амбиции и желание за успех. Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания. Видяхме, че на Световното първенство финалната четворка беше от европейски отбори, което показва какво ще бъде нивото на шампионата догодина и през какво трябва да се мине", каза още Стефан Чолаков.

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026
