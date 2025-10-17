Мениджърът на България: Противопоставянето на София и Варна е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес

Тийм мениджърът на националния отбор на България Стефан Чолаков също изрази позиция за развитието на младия тим на България и предстоящите предизвикателства. Той се върна години назад, но подчерта, че по-важно е това, което предстои.

"Преди десет години бях тук с Пламен Константинов, пак след Европейско първенство. Спомням си прекрасно този момент. Тогава две точки ни попречиха да се класираме на финала, като отстъпихме пред Италия, водена по това време от Кико Бленджини. Имахме полуфинал и през 2011. Тогава останахме четвърти и се говореше, че сме вечно четвърти. Питах се в която друга област сме в Топ 4, че да има толкова големи очаквания. От 2015 започна постепенно спускане надолу за националния отбор по волейбол, имаше и обективни фактори. Дължеше се и на това, че всички започнаха да играят модерен волейбол. Имало е и много разочарования през годините, но вярвам, че всички треньори, които са работили с националния отбор, даваха по нещо от себе си и имат своя принос за успеха. Безспорно сега има талантливо поколение. Играчите трябва да продължат да се развиват, нека следващото лято всеки е прибавил нещо към уменията си. Успехите остават зад гърба, а всички в отбора трябва да са здраво стъпили на земята и да работят със смирение и скромност, защото нищо не може да бъде даденост", смята Чолаков.