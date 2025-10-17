Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини и неговите момчета са треньор и Отбор на месец септември на Пресклуб "България".

100% от гласувалите в анкетата на Пресклуб "България" са дали гласа си за Бленджини и националите по волейбол - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

"Ние не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година - да направим всичко възможно да се класираме на Олимпиадата в Лос Анжелис. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел - чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след 2 години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава основната ни цел. Играчите вече са фокусирани върху това, това ще е нашата цел, да работим с тях в този процес. Дори и да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Италия на световното загуби от Белгия, но накрая спечели титлата. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия", обясни Бленджини.

"Гордея се от работата с играчите, малко е да кажа, че съм доволен от работата с нашия щаб и всички в отбора и федерацията. Всички ние трябва да оставим зад нас световното и да се опитваме да сме още по-добре. Все едно медалът го няма, така ще е най-добре”, допълни италианският селекционер.

"Нивото на българското първенство не е като в Италия, Полша или Русия, но дава възможност на млади състезатели да трупат опит, ний бяхме най-младият отбор на световното в челото. Това трябва да е стимул за младите играчи да се борят, надявам се, че това представяне ще даде повод на все повече клубове да използват млади играчи, това е пътят. Това може да донесе резултат на целия български волейбол”, обясни Бленджини.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto