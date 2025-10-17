Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято

Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято

  • 17 окт 2025 | 12:45
  • 1849
  • 0

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини и неговите момчета са треньор и Отбор на месец септември на Пресклуб "България".

100% от гласувалите в анкетата на Пресклуб "България" са дали гласа си за Бленджини и националите по волейбол - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

"Ние не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година - да направим всичко възможно да се класираме на Олимпиадата в Лос Анжелис. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел - чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след 2 години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава основната ни цел. Играчите вече са фокусирани върху това, това ще е нашата цел, да работим с тях в този процес. Дори и да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Италия на световното загуби от Белгия, но накрая спечели титлата. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия", обясни Бленджини.

"Гордея се от работата с играчите, малко е да кажа, че съм доволен от работата с нашия щаб и всички в отбора и федерацията. Всички ние трябва да оставим зад нас световното и да се опитваме да сме още по-добре. Все едно медалът го няма, така ще е най-добре”, допълни италианският селекционер.

"Нивото на българското първенство не е като в Италия, Полша или Русия, но дава възможност на млади състезатели да трупат опит, ний бяхме най-младият отбор на световното в челото. Това трябва да е стимул за младите играчи да се борят, надявам се, че това представяне ще даде повод на все повече клубове да използват млади играчи, това е пътят. Това може да донесе резултат на целия български волейбол”, обясни Бленджини.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

  • 16 окт 2025 | 20:58
  • 1018
  • 0
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

  • 16 окт 2025 | 20:52
  • 866
  • 0
БНТ 3 ще излъчи мача Марица - Левски на старта на женското първенство

БНТ 3 ще излъчи мача Марица - Левски на старта на женското първенство

  • 16 окт 2025 | 20:35
  • 1159
  • 0
Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България

Алекс Грозданов: Бленджини напълно промени облика на България

  • 16 окт 2025 | 20:27
  • 1670
  • 2
Виктор Йосифов на 40!

Виктор Йосифов на 40!

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 1317
  • 1
Мохамад Реза Бейк: В ЦСКА съм, за да стана шампион

Мохамад Реза Бейк: В ЦСКА съм, за да стана шампион

  • 16 окт 2025 | 17:10
  • 4890
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 16848
  • 57
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 3390
  • 0
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 3569
  • 1
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 7041
  • 5
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 18153
  • 49
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 4539
  • 0