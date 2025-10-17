Бленджини: Нашата група е най-конкурентна на европейското първенство

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини и неговите момчета са треньор и Отбор на месец септември на Пресклуб "България".

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

100% от гласувалите в анкетата на Пресклуб "България" са дали гласа си за Бленджини и националите по волейбол - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

Джанлоренцо Бленджини: Вече работя с енергията за следващото лято

Италианският селекционер на България коментира и жребия за груповата фаза на ЕвроВолей 2026, на която страната ни е съдомакин в София.

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

"Нашата група е най-конкурентна от всички на европейското първенство. Няма да коментирам отборите един по един, но Полша и Португалия са силни, имаме и Украйна, също много силни. Като се върнахме от Филипините го казах на състезателите: "Вие си спечелихте правото да сте в трудна позиция, това ще ви посочи пътя да се развивате, много рядко някой ще ни приема като аутсайдери и всеки мач ще трябва да доказваме това". Това е единственият път да вървим напред. Аз съм затворил страницата със световното първенство, вече работим за догодина, това важи и за състезателите", обясни Бленджини.

Ето защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

Следвай ни:

Снимки: Startphoto