Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена записаха 16-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надигра Тинет Прата Порденоне с 3:0 (25:22, 25:18, 35:33) в двубой от 24-и кръг.

Равена има 50 точки в актива си (16 победи, 8 загуби) и е на четвърта позиция. Порденоне е трети със същия актив и баланс, но с по-различно геймово съотношение.

Християн Димитров отново бе на ниво и се отчете с 18 точки (1 ас, 2 блокади), като бе най-резултатен. Самуил Вълчинов добави 15 точки (1 блокада).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 10 точки (1 ас, 2 блокади). За съперника Марчин Ернастович се отчете с 15 точки (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Равена среща Есенс Хотелс Фано, на 22 март (неделя). Порденоне излиза срещу Кампи Реали Канту.