Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класираха за полуфиналните плейофи на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей пречупи като гост шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) в третия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

Така Лубе спечели плейофната серия с 3-0 победи и продължава напред към полуфиналите. Там Николов и компания очакват победителя от двойката между Верона и Милано.

Вече бившите шампиони от Тренто пък ще продължат да играят в плейофите за 5-ото място в първенството, спечелването на което дава квота за третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през следващия сезон.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки (2 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +17) за победата. Впоследствие бе обявен и за Най-полезен играч (MVP) в цялата серия.

„Резултатът е това, което има значение, дори и да не бяхме перфектни. Знаехме, че Тренто ще се бори докрай, но сме на полуфиналите и това искахме. Горд съм, че спечелих още една награда за MVP на труден и предизвикателен терен като BTS Arena“, заяви Алекс Николов след победата.