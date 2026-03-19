  3. Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класираха за полуфиналните плейофи на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей пречупи като гост шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) в третия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

Така Лубе спечели плейофната серия с 3-0 победи и продължава напред към полуфиналите. Там Николов и компания очакват победителя от двойката между Верона и Милано.

Страхотен Алекс Николов с 25 точки и MVP, Лубе на полуфинал в Италия
Страхотен Алекс Николов с 25 точки и MVP, Лубе на полуфинал в Италия

Вече бившите шампиони от Тренто пък ще продължат да играят в плейофите за 5-ото място в първенството, спечелването на което дава квота за третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през следващия сезон.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки (2 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +17) за победата. Впоследствие бе обявен и за Най-полезен играч (MVP) в цялата серия.

„Резултатът е това, което има значение, дори и да не бяхме перфектни. Знаехме, че Тренто ще се бори докрай, но сме на полуфиналите и това искахме. Горд съм, че спечелих още една награда за MVP на труден и предизвикателен терен като BTS Arena“, заяви Алекс Николов след победата.

Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

Страхотен Алекс Николов с 25 точки и MVP, Лубе на полуфинал в Италия

Металург на крачка от efbet Супер Волей

Кристина Гунчева и Волунтари отпаднаха Купата на CEV

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля спечелиха "Чалъндж къп"

Силен Денислав Бърдаров с 20 точки, ИББ изпусна Зираатбанк в Турция

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

