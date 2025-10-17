Популярни
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  • 17 окт 2025 | 10:52
Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини и неговите момчета са треньор и отбор на месец септември на Пресклуб "България".

100% от гласувалите в анкетата на Пресклуб "България" са дали гласа си за Бленджини и националите по волейбол - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

Данаил Кънев от Sun System връчи на Бленджини наградата за отбор на месеца, като треньорът получи и личната си награда от Ева Колева.

“За мен е чест, благодаря за тази награда, тя означава много. За мен винаги е било много важно да усещам подкрепа от хората, с които работя. Това внимание е важно за мен. Съжалявам, че тук не са играчите, които заслужават тази награда, те са основните герои и тяхното присъствие е изключително специално за мен и за мен е ценно, че мога да работя с тях”, заяви Бленджини.

“Надявам се на още много успехи, получихме безценна подкрепа от страна на федерацията през лятото, като работим за догодина, вече съм започнал мониторинг на състезателите извън чужбина.

