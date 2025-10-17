Николай Иванов: Призовавам управляващите да погледнат към базите за младите, еуфорията е огромна

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини и неговите момчета са треньор и Отбор на месец септември на Пресклуб "България".

100% от гласувалите в анкетата на Пресклуб "България" са дали гласа си за Бленджини и националите по волейбол - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

На пресконференцията присъства и координаторът на националните отбори Николай Иванов, който призова управляващите да помислят за младите, защото в момента еуфорията е огромна.

“Само отборът може да постигне такива резултати, сами не можем. Това, което се случи в последния месец, дава отражение върху младите хора в България. Давам пример с младите волейболисти, с които се видях в Кранево. Виждам у тях пламък, това ни дава стимул да работим. Сега е моментът управляващите да помислят за младото поколение на България, има нужда от спортна инфраструктура, която да се ползва ежедневно. Имаме зали, но нямаме бази за ежедневно ползване и децата, които искат да играят волейбол, няма къде”, обясни Иванов.

Той акцентира и на факта, че благодарение на контактите на Бленджини, националният отбор на България е успял да играе с най-силните отбори в хода на подготовката преди световното първенство.

“От една страна е хубаво, че нашите състезатели отиват да играят навън, в конкурентна среда, ще станат по-добри и в края на пролетта и началото на лятото ще се върнат с нова енергия и да играят отново силно за България. Само с работа и усилия се случват хубави неща”, допълни Иванов.

