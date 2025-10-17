Популярни
Ботев (Пловдив) с нов диджей и диктор на "Колежа"

  • 17 окт 2025 | 12:49
  • 458
  • 1
Ботев (Пловдив) приема Славия в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в събота от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

С цел подобряване изживяването на стадиона от "жълто-черния" клуб направиха промяна по отношение на DJ и диктора, които ще дебютират на мача с "белите".

Три от най-големите "жълто-черни" легенди ще наградят Неделев, Минков и Видев
Три от най-големите "жълто-черни" легенди ще наградят Неделев, Минков и Видев

В съботния ден ще отвори и фен-зоната, в която феновете ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен". Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил" и ул. "Варшава".

