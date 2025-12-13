Левски завърши първия дял на първенството с 8-а победа поред

Волейболистките на Левски София записа 8-а поредна победа в последния си мач от първия дял на редовния сезон в Демакс+ лиг за жени.

Във Варна срещу местния ДКС състезателките на старши треньора Радослав Арсов се наложиха с 3:1 (25:15, 22:25, 25:17, 25:9) в 9-ия кръг от първенството.

С 8 успеха, 1 загуба и 24 точки „сините“ са втори след шампиона Марица (Пловдив), който е с пълен актив от 8 победи и 24 точки.

След уверен старт последва спад във втората част, но статуквото бързо бе възстановено и Левски финишира убедително.

За “сините” престои участие в турнира за efbet Купа на България, който ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала „Христо Ботев“.