  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦСКА с чист успех срещу Дунав в София

ЦСКА с чист успех срещу Дунав в София

  • 13 дек 2025 | 19:36
  • 105
  • 0
ЦСКА с чист успех срещу Дунав в София

Волейболистите на ЦСКА записаха чиста, но не толкова лесна победа срещу аутсайдера Дунав (Русе) в собствената си столична зала “Васил Симов” с 3:0 (25:12, 30:28, 25:20) в мач от 8-ия кръг на efbet Супер Волей.

“Червените” прегазиха русенци в първата част с 25:12.

Във втората част обаче волейболистите на Дунав се разиграха и ЦСКА с мъка стигна до драматичното 30:28.

В третия гейм “червените” бяха по-добри и стигнаха до успех 25:20.

Иранецът Мохамад Реза Беик стана най-резултатен за ЦСКА с 14 точки (3 аса, 2 блока, 38% ефективност в атака, 35% перфектно и 65% позитивно посрещане - +2).

Австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън добави 13 точки (1 блок, 59% ефективност в атака - +10).

Бившият национал Николай Пенчев записа 11 точки (4 аса, 1 блок, 46% ефективност в атака, 38% перфектно и 46% позитивно посрещане - +8).

Алекс Николов стана най-резултатен в двубоя с 18 точки (1 блок, 52% ефективност в атака - +10) за Дунав.

Либерото Мартин Божилов бе избран за MVP.

ЦСКА вече има в актива си 20 точки (6 победи, 2 загуби).

Дунав е предпоследен 10-и с 4 точки (1 победа, 7 загуби).

ЦСКА - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:12, 30:28, 25:20)

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная 2, Хеймиш Хейзълдън 13, Мохамад Реза Беик 14, Николай Пенчев 11, Тодор Костов 10, Стойко Ненчев 5 - Мартин Божилов-либеро (Красимир Митев 2, Никола Великов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 3, Алекс Николов 18, Ангел Павлов 6, Огнян Христов 8, Александър Кордев 5, Любчо Янков 1 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 1, Нико Инджелиев, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

