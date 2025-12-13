Капитанът на Япония Юки Ишикава пожела успех на звездите на бъдещето от турнира на „Левски“ в София

Капитанът на националния отбор на Япония за мъже Юки Ишикава е поредната световна волейболна звезда, която обърна специално внимание и записа видеопослание към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК „Левски“.

„Здравейте, аз съм Юки Ишикава. Играя в националния отбор на Япония. Пожелавам ви всичко най-добро в предстоящия турнир „А1 Звезди на бъдещето“. Късмет на всички“, заяви Ишикава.

Юки Ишикава извежда Япония до сребърните медали във Волейболната лига на нациите през 2024 г., а 2023-а печели бронзово отличие в надпреварата. Двукратен шампион на Азия (2017 и 2023 г.). Той е първият японец, спечелил Шампионската лига на CEV. Триумфира в най-престижния клубен турнир с „Перуджа“ през настоящата 2025 година. А при триумфа с „Перуджа“ за Суперкупата на Италия тази година е избран и за MVP на турнира. Печелил е и трофея от CEV Challenge Cup с „Алианц“ (Милано) през 2021 г.

Именитият японски посрещач вчера навърши 30 години. Той показа и пословичното отношение на най-добрите в спорта към бъдещите поколения и вдъхновяването на младите.

Преди Юки Ишикава специални видеопослания към участниците в „А1 Звезди на бъдещето“ отправиха друга от големите японски звезди – Ран Такахаши, Османи Хуанторена, избраният от FIVB за волейболист №1 на ХХ век настоящ селекционер на мъжкия национален отбор на САЩ Карч Кирали и правещите фурор във Франция български любимци Венислав Антов и Владимир Гърков.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза“ (Италия), „Ястжембски“ (Полша), „Вулканещи“ (Молдова) и българските „Берое“, ЦСКА и „Левски“.

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио“ (Италия), „Берлин“ (Германия), „Ясиеняк Гданск“ (Полша), „Стежица Виежице“ (Полша) и българските „Марица“ и „Левски“.