ЦПВК с успех №6

Тимът на ЦПВК надделя над пловдивския Марица 2022 с 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 14:25, 15:11) като домакин в среща от 9-ия кръг на българския волейболен шампионат. ЦПВК продължава с актив 6-3, докато Марица 2022 допусна втора поредна и общо пета загуба.

Първенство на България по волейбол за жени, мачове от деветия кръг:

ЦПВК – Марица 2022 – 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 14:25, 15:11)

ДКС Варна – Левски София – 1:3 (15:25, 25:22, 17:25, 9:25)

Дея спорт – Славия – 2:3 (25:23, 25:23, 21:25, 21:25, 24:26, 10:15)

Драгоман – Марица Пловдив – 1:3 (11:25, 26:24, 13:25, 9:25)

в неделя:

ЦСКА – Миньор Перник

Временно класиране:

1. Марица 9 9 0 27:1 27 точки

2. Левски София 9 8 1 24:7 24

3. ЦСКА 8 6 2 18:7 18

4. ЦПВК 9 6 3 20:13 17

5. Марица 2022 9 4 5 16:16 13

6. Драгоман 9 4 5 13:18 12

7. Славия 2017 9 4 5 13:20 10

8. Миньор 8 2 6 8:18 7

9. Дея спорт 9 1 8 7:24 4

10. Варна ДКС 9 0 9 2:27 0