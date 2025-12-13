Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. FIVB допуска младежките отбори на Русия и Беларус до международни турнири от 2026 година

FIVB допуска младежките отбори на Русия и Беларус до международни турнири от 2026 година

  • 13 дек 2025 | 17:57
  • 107
  • 0
FIVB допуска младежките отбори на Русия и Беларус до международни турнири от 2026 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) взе официално решение да допусне всички млади волейболисти, включително притежаващите руски и беларуски паспорти, до участие в международни и континентални състезания за възрастови групи. Решението е прието на последното заседание на Административния съвет на FIVB и ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Мярката обхваща младежките и юношеските национални формации по волейбол и плажен волейбол и има за цел да гарантира правото на младите състезатели да участват в международни турнири без политическа намеса. От FIVB подчертават, че подходът е насочен към развитието и израстването на следващото поколение волейболисти в глобален мащаб.

Решението е в съответствие и с последната препоръка на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК), подкрепена от срещата на върха на МОК. Според нея младите спортисти с руски и беларуски паспорти не следва повече да бъдат ограничавани в достъпа си до международни младежки състезания, както в индивидуалните, така и в отборните спортове.

Съгласно препоръките на МОК, при условие че съответните национални федерации са в добро състояние, стандартните протоколи на FIVB относно флагове, химни, екипировка и други елементи ще бъдат прилагани без допълнителни ограничения. Решението на FIVB има нормативен и символичен характер, но не решава автоматично спортния проблем с пропуснатите квалификации и континентални първенства. Реалният ефект ще се усети едва в следващите състезателни цикли, а за част от поколенията той ще дойде твърде късно.

В същото време FIVB потвърди, че решението от 1 март 2022 година, с което националните отбори на Русия и Беларус при мъжете и жените бяха обявени за недопустими за участие в международни състезания, остава в сила и не се отнася за тази нова мярка.

Международната федерация изрази и своята дълбока загриженост относно продължаващата война в Украйна, като отново осъди всички форми на насилие. FIVB заяви, че ще продължи да оказва подкрепа на украинската волейболна общност чрез програмата Volleyball Empowerment, докато се търси мирно решение на конфликта.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Капитанът на България Алекс Грозданов остава в шампиона на Полша Богданка (Люблин)

Капитанът на България Алекс Грозданов остава в шампиона на Полша Богданка (Люблин)

  • 12 дек 2025 | 18:45
  • 13608
  • 1
Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

  • 12 дек 2025 | 15:26
  • 1594
  • 0
Силна подкрепа за женския волейбол: efbet вече е генерален партньор на Купа България

Силна подкрепа за женския волейбол: efbet вече е генерален партньор на Купа България

  • 11 дек 2025 | 17:50
  • 1154
  • 3
Вeнислав Антов с 16 точки, Туркоа отстъпи на Маасейк за Купата на CEV

Вeнислав Антов с 16 точки, Туркоа отстъпи на Маасейк за Купата на CEV

  • 11 дек 2025 | 10:29
  • 1067
  • 0
Светослав Гоцев пред Sportal.bg:: Ще трябва време докато се възстановя

Светослав Гоцев пред Sportal.bg:: Ще трябва време докато се възстановя

  • 10 дек 2025 | 22:44
  • 1565
  • 5
Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

  • 10 дек 2025 | 22:36
  • 1946
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

  • 13 дек 2025 | 17:58
  • 14651
  • 43
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 22073
  • 17
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 38050
  • 128
Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

  • 13 дек 2025 | 18:04
  • 7386
  • 5
Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

  • 13 дек 2025 | 16:59
  • 3168
  • 4
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 10945
  • 43