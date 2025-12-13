FIVB допуска младежките отбори на Русия и Беларус до международни турнири от 2026 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) взе официално решение да допусне всички млади волейболисти, включително притежаващите руски и беларуски паспорти, до участие в международни и континентални състезания за възрастови групи. Решението е прието на последното заседание на Административния съвет на FIVB и ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Мярката обхваща младежките и юношеските национални формации по волейбол и плажен волейбол и има за цел да гарантира правото на младите състезатели да участват в международни турнири без политическа намеса. От FIVB подчертават, че подходът е насочен към развитието и израстването на следващото поколение волейболисти в глобален мащаб.

Решението е в съответствие и с последната препоръка на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК), подкрепена от срещата на върха на МОК. Според нея младите спортисти с руски и беларуски паспорти не следва повече да бъдат ограничавани в достъпа си до международни младежки състезания, както в индивидуалните, така и в отборните спортове.

Съгласно препоръките на МОК, при условие че съответните национални федерации са в добро състояние, стандартните протоколи на FIVB относно флагове, химни, екипировка и други елементи ще бъдат прилагани без допълнителни ограничения. Решението на FIVB има нормативен и символичен характер, но не решава автоматично спортния проблем с пропуснатите квалификации и континентални първенства. Реалният ефект ще се усети едва в следващите състезателни цикли, а за част от поколенията той ще дойде твърде късно.

В същото време FIVB потвърди, че решението от 1 март 2022 година, с което националните отбори на Русия и Беларус при мъжете и жените бяха обявени за недопустими за участие в международни състезания, остава в сила и не се отнася за тази нова мярка.

Международната федерация изрази и своята дълбока загриженост относно продължаващата война в Украйна, като отново осъди всички форми на насилие. FIVB заяви, че ще продължи да оказва подкрепа на украинската волейболна общност чрез програмата Volleyball Empowerment, докато се търси мирно решение на конфликта.