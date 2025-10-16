ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1

За сезон 2026 във Формула 1 влизат в сила нови технически правила, с които се постига най-голямата промяна от 2014 насам, когато дебютираха турбо двигателите, работещи с хибридни системи. Сега предстои повишаване на мощността на електрическата система – от сегашните 120 киловата на 350 киловата, премахва се мотор-генераторната група MGU-H и ще се използват горива от възобновяеми източници.

С оглед на това, че новите правила са много сложни, ФИА въвежда групата правила с име „Допълнителни възможности за развитие и подобрение“ (ADUO). Основната цел на тази инициатива е да даде възможност на производителите на задвижващи системи да наваксат изоставането си в хода на сезона.

ADUO ще се прилага на всеки 6 състезания догодина, като изоставащите ще получават възможност да подобрят представянето си, като в мерките влиза и отмяна на тавана на бюджетите за тях или повече часове на стенда за развитие на моторите.

Така би трябвало да се постигне изравняване на представянето на доставчиците на задвижващи системи, което да спомогне и за изравняването на силите на отборите, с които работят те.

