Култард предупреди Макларън: Пилотите са егоистични копелета!

  • 16 окт 2025 | 15:27
Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард предупреди шефовете на Макларън, че в природата на пилотите е заложено да поставят своите интереси пред тези на тима. Някогашният съотборник на Дейвид – Мика Хакинен, винаги е твърдял, че един пилот трябва да е егоист, ако иска да е световен шампион, но шотландецът отправи интересно предупреждение.

„Автомобилните пилоти са егоистични копелета – обясни Култард в подкаста Code Sports. – Те са стигнали до Формула 1 защото са си пробили път напред с лакти, прогресирали са защото са спечелили повечето битки по пътя си.

„Що се отнася до Оскар и Ландо, те са пилоти от Формула 1, като и двамата искат да спечелят. Така че ще стигнем до момент, в който те ще кажат: „Тимът да върви по дяволите, искам тази победа за себе си!“

„Така тимът няма да може да наложи ред на пистата, не се знае кой първи ще поддаде или ще стигне до тези действия.“

Снимки: Gettyimages

