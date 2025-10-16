Култард предупреди Макларън: Пилотите са егоистични копелета!

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард предупреди шефовете на Макларън, че в природата на пилотите е заложено да поставят своите интереси пред тези на тима. Някогашният съотборник на Дейвид – Мика Хакинен, винаги е твърдял, че един пилот трябва да е егоист, ако иска да е световен шампион, но шотландецът отправи интересно предупреждение.

„Автомобилните пилоти са егоистични копелета – обясни Култард в подкаста Code Sports. – Те са стигнали до Формула 1 защото са си пробили път напред с лакти, прогресирали са защото са спечелили повечето битки по пътя си.

Stop scrolling for a sec, and enjoy perhaps the most scenic, beautiful lap we've ever seen in F1 😍🌅#F1 #USGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/2n9m0lJHGo — Formula 1 (@F1) October 16, 2025

Във Ферари не планират раздяла с Фредерик Васьор

„Що се отнася до Оскар и Ландо, те са пилоти от Формула 1, като и двамата искат да спечелят. Така че ще стигнем до момент, в който те ще кажат: „Тимът да върви по дяволите, искам тази победа за себе си!“

„Така тимът няма да може да наложи ред на пистата, не се знае кой първи ще поддаде или ще стигне до тези действия.“

Ръсел се пребори за договор за 2 години

Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages