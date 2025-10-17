Живко Бояджиев: Отдавна не сме побеждавали

Олимпик (Варна) приема утре Ботев (Нови пазар). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Нямаме победа в последните мачове и сме амбицирани да поставим точка на тази неприятна серия. Излизаме срещу отбор с опитни футболисти. Представиха се достойно в турнира за купата на България срещу противник от професионалния футбол. Това е достатъчно за да ни мотивира и мобилизира максимално. Винаги трябва да излизаме с такава нагласа, защото сме дебютант, млад отбор, чиято основна задача е да се утвърди в Трета лига. Именно за това нямаме право на отпускане. Във всеки двубой трябва да даваме всичко от себе си“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Снимка: Ф.К.Олимпик Варна - фейсбук