Безкомпромисната битка в Търговище не излъчи победител

2:2 приключиха в Търговище, местния СФК Светкавица 2014 и Олимпик (Варна). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Стана напрегнат двубой, а кулминацията му бяха последните десетина минути. Даниел Христов откри за домакините в 61-ата минута. После гостите вкараха гол, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Влезлият като резерва Исмаил Иса покачи на 2:0 в 83-ата минута. След секунди обаче Никола Стоянов върна едно попадение. Владислав Георгиев фиксира хикса, като реализира с глава в даденото от съдията продължение.