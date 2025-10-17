Геша: Черноломец е сред най-трудните ни противници

Септември (Тервел) играе утре в Попово срещу Черноломец. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„През последните години, Черноломец е сред най-трудните ни противници. Добър отбор, уважение към него. Срещите между нас винаги са интригуващи и оспорвани. В съставите има доказани футболисти, с качества и опит. Влизат в тежките мачове без притеснение. Вече ги победихме за купата на Аматьорската лига. Забравили сме онзи мач, предстоящият е ново изпитание. Трябва да излезем мобилизирани и да изиграем 90-те минути концентрирано. Щом искаме да сме високо в класирането, трябва постоянство – да се стремим да печелим. Предвид потенциала на съперниците, очаквам да стане интересен мач“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.