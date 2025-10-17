Андрей Андреев: Очаквам оспорвам двубой

Утре в Герман, вторият отбор на Септември (София) приема едноименния тим на Кюстендил. Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Кюстендил е сериозен съперник с опитни футболисти. През миналия сезон се бореше до последно за първото място в първенството. Тогава изиграхме два оспорвани мача с него. Очаквам и предстоящия да е такъв. Добре е да мерим сили с такива противници, защото младите ни футболисти трупат опит. Ясно е, че ще търсим победа“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).