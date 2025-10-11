Оборище подчини десет от дубъла на Септември (София)

В Панагюрище, местния Оборище спечели с 2:0 срещу Септември II (София). Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига. Кирил Кастрев от гостите получи втори жълт и червен картон в 20-ата минута. Минимален териториален превес на домакините до почивката. Те изковаха успеха в началото на втората част. Петко Петков вкара от дузпа в 51-ата минута. В 56-ата пък Стефан Стефанов реализира второто попадение. Младен Петков реализира за столичани в 70-ата минута, но съдията не зачете попадението, отсъждайки спорна засада. В 76-ата минута, Марсел Ахмед тресна напречната греда на домакините.