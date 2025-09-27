Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
Витоша надви дубъла на Септември (София)

  • 27 сеп 2025 | 21:17
  • 781
  • 0
В Герман, Витоша (Бистрица) спечели гостуването си на Септември II (София) с 1:0. Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините изиграха двубоя с шестима 16-годишни. Секунди преди почивката, Цветомир Вачев даде прострелна топка и Антон Бакалов, с шпагат пред голлинията я насочи в мрежата на Септември. Преди това в 38-ата минута Мартин Зимбилев от Витоша беше фаулиран в наказателното поле, но вратаря Кристиан Петров спаси дузпата на Деян Христов. Гостите имаха превес през целия мач. Зимбилев също можеше да се разпише. Влезлият като резерва Петър Пейчев пропусна да изравни резултата накрая.

