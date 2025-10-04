Хикс в Костинброд

2:2 приключиха в Костинброд, едноименния тим и Септември II (София). Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините бяха по-добри през първото полувреме. Мартин Тошев материализира предимството им с попадение в 39-ата минута. Десетина след почивката, Радослав Василев удвои с глава. Младият тим на Септември обаче взе инициативата през втората част. Играчи влезли като резерви, заличиха пасива. Първо Димитър Челебиев вкара в 65-ата минута. В 71-ата пък Венислав Михайлов изравни. В оставащото време до края столичани пропиляха шансове за победен обрат. Накрая играч на домакините също пропусна да реализира.