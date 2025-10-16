Грязин в битка с двама испанци в Германия

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши втори в WRC2 в шейкдауна на рали „Централна Европа“, 12 кръг от Световния рали шампионат.
Най-бърз в WRC2 беше испанецът Алехандро Качон (Тойота Ярис Rally2) с време 2.23,8 минути на 4,57-километровата отсечка до Пасау в Германия. Грязин остана на 0,4 секунди от испанеца.
Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар
Третото място в WRC2 зае друг испански пилот – Диего Руийоба (Ситроен С3 Rally2), на 3,2 секунди от сънародника си.
Новият световен шампион в WRC2 Оливър Солберг (Тойота Ярис Rally2) е заявен само за генералното класиране в това състезание и постигна 7-о време сред Rally2 колите днес.
Снимки: Sportal.bg