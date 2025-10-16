Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин в битка с двама испанци в Германия

Грязин в битка с двама испанци в Германия

  • 16 окт 2025 | 12:45
  • 148
  • 0
Грязин в битка с двама испанци в Германия

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши втори в WRC2 в шейкдауна на рали „Централна Европа“, 12 кръг от Световния рали шампионат.

Най-бърз в WRC2 беше испанецът Алехандро Качон (Тойота Ярис Rally2) с време 2.23,8 минути на 4,57-километровата отсечка до Пасау в Германия. Грязин остана на 0,4 секунди от испанеца.

Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар
Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар

Третото място в WRC2 зае друг испански пилот – Диего Руийоба (Ситроен С3 Rally2), на 3,2 секунди от сънародника си.

Новият световен шампион в WRC2 Оливър Солберг (Тойота Ярис Rally2) е заявен само за генералното класиране в това състезание и постигна 7-о време сред Rally2 колите днес.

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

  • 16 окт 2025 | 09:42
  • 398
  • 0
Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

  • 16 окт 2025 | 09:34
  • 614
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 08:05
  • 3092
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 16 окт 2025 | 08:00
  • 824
  • 0
И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

  • 15 окт 2025 | 20:16
  • 1106
  • 0
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

  • 15 окт 2025 | 20:07
  • 1483
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 9148
  • 12
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 5059
  • 23
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 2629
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3485
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3302
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 6476
  • 1