Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн

Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн

  • 14 окт 2025 | 17:42
  • 171
  • 0
Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн

Борусия Дортмунд ще може да разчита на нападателя Серу Гираси за предстоящото дерби срещу Байерн Мюнхен през уикенда, след като гвинейският национал днес поднови тренировки с тима, съобщава германският вестник "Билд". 29-годишният Гираси се е включил на пълни обороти в заниманието на Борусия.

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор
Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Той напусна лагера на националния отбор на Гвинея през миналата седмица поради травма в бедрото, след консултация с лекарския екип на клубния си тим. В събота вечер Борусия Дортмунд ще гостува на Байерн на "Алианц Арена" в Мюнхен в двубой от седмия кръг на Бундеслигата. Шампионът Байерн Мюнхен е лидер във временното класиране с шест победи от шест мача, а съставът от Дортмунд е втори с четири успеха и две равенства.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 7221
  • 0
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 941
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 1700
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1513
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1636
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 2313
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 9041
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6312
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30423
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20459
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12922
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 12034
  • 3