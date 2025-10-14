Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн

Борусия Дортмунд ще може да разчита на нападателя Серу Гираси за предстоящото дерби срещу Байерн Мюнхен през уикенда, след като гвинейският национал днес поднови тренировки с тима, съобщава германският вестник "Билд". 29-годишният Гираси се е включил на пълни обороти в заниманието на Борусия.

Той напусна лагера на националния отбор на Гвинея през миналата седмица поради травма в бедрото, след консултация с лекарския екип на клубния си тим. В събота вечер Борусия Дортмунд ще гостува на Байерн на "Алианц Арена" в Мюнхен в двубой от седмия кръг на Бундеслигата. Шампионът Байерн Мюнхен е лидер във временното класиране с шест победи от шест мача, а съставът от Дортмунд е втори с четири успеха и две равенства.