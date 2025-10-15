Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов прогнозира, че Макс Верстапен ще успее да се пребори с пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, за да грабне петата си поредна световна титла.

Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?

Преди финалните шест кръга за сезон 2025 действащият четирикратен световен първенец изостава с 63 точки от лидера в генералното класиране Пиастри, при оставащи 174 пункта, които пилотите да си разпределят (150 от състезанията и 24 от трите спринта). Според Вилньов обаче Верстапен ще успее да превъзмогне този си пасив, възползвайки се от напрежението, което съотборниците в Макларън вече са започнали да усещат.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

„Верстапен – отговори категорично пред La Gazzetta dello Sport канадецът, когато беше попитан кой е неговият фаворит за титлата. – Това ще бъде най-добрата му титла. Двамата пилоти на Макларън страдат прекалено много от напрежението. Те трябва да се съвземат.“

Снимки: Gettyimages