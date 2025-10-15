Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 2438
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов прогнозира, че Макс Верстапен ще успее да се пребори с пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, за да грабне петата си поредна световна титла.

Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?
Ще остане ли Макс в битката за титлата след Остин?

Преди финалните шест кръга за сезон 2025 действащият четирикратен световен първенец изостава с 63 точки от лидера в генералното класиране Пиастри, при оставащи 174 пункта, които пилотите да си разпределят (150 от състезанията и 24 от трите спринта). Според Вилньов обаче Верстапен ще успее да превъзмогне този си пасив, възползвайки се от напрежението, което съотборниците в Макларън вече са започнали да усещат.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

„Верстапен – отговори категорично пред La Gazzetta dello Sport канадецът, когато беше попитан кой е неговият фаворит за титлата. – Това ще бъде най-добрата му титла. Двамата пилоти на Макларън страдат прекалено много от напрежението. Те трябва да се съвземат.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

  • 14 окт 2025 | 19:14
  • 1201
  • 0
Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

  • 14 окт 2025 | 19:01
  • 3278
  • 5
Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

  • 14 окт 2025 | 18:45
  • 1712
  • 0
В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 1821
  • 1
Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

  • 14 окт 2025 | 16:34
  • 1267
  • 0
Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

  • 14 окт 2025 | 16:25
  • 1535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 8804
  • 5
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 13152
  • 17
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 6564
  • 21
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 16780
  • 24
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 6105
  • 5
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 7186
  • 0