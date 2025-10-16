Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

Популярни

Септември (Симитли) се изправя лидера в Югозападната Трета лига Рилски спортист (Самоков) в мач от 13-тия кръг на първенството. Двубоят ще се проведе на стадион „Искър“ в Самоков е в събота, 18 октомври, от 16 часа.

Аут за предстоящата среща е Тодор Траянов, който получи червен картон в домакинския мач с Балкан (Ботевград), завършил 0:0. Преди тази среща септемврийци изиграха два силни двубоя за първенство. Първо, те спечелиха с 4:1 срещу новака Германея (Сапарева баня), а след това отстъпиха с 2:3 във визитата си  на Струмска слава (Радомир).

Съботният опонент на „белите“ е в серия от пет поредни успеха в първенството, а и премина през втородивизионния Беласица (Петрич) за Купата на България през изминалия уикенд.

