Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

Нулево равенство беляза двубоя между Септември (Симитли) и Балкан (Ботевград), като домакините могат да съжаляват повече за пропуснатите шансове. Срещата бе от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Септемврийци започнаха мача по-активно и още от първите минути наложиха натиск, създавайки положение след положение пред вратата на гостите.

През целия двубой домакините изработиха над 16 опасни атаки и отправиха общо 12 удара по посока на вратата на Балкан, като 9 от тях бяха в очертанията на вратата. Въпреки това, късметът не беше на тяхна страна и резултатът остана непроменен.

От своя страна гостите отговориха с едва два точни удара, но вратарят на домакините - Влади Николов, беше безгрешен и реагира точно в ключовите моменти.

Въпреки доминацията си през почти целия мач, Септември не успя да стигне до победата и загуби ценни точки в битката си за по-предно класиране.