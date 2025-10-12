Популярни
  Септември (Симитли)
  2. Септември (Симитли)
  Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

  • 12 окт 2025 | 09:11
  • 502
  • 0
Септември (Симитли) изпусна Балкан в Крупник

Нулево равенство беляза двубоя между Септември (Симитли) и Балкан (Ботевград), като домакините могат да съжаляват повече за пропуснатите шансове. Срещата бе от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Септемврийци започнаха мача по-активно и още от първите минути наложиха натиск, създавайки положение след положение пред вратата на гостите.

През целия двубой домакините изработиха над 16 опасни атаки и отправиха общо 12 удара по посока на вратата на Балкан, като 9 от тях бяха в очертанията на вратата. Въпреки това, късметът не беше на тяхна страна и резултатът остана непроменен.

От своя страна гостите отговориха с едва два точни удара, но вратарят на домакините - Влади Николов, беше безгрешен и реагира точно в ключовите моменти.

Въпреки доминацията си през почти целия мач, Септември не успя да стигне до победата и загуби ценни точки в битката си за по-предно класиране.

