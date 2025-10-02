Септември (Симитли) с убедителна победа за Купата на АФЛ

Първият носител в историята на Купата на аматьорската лига, Септември (Симитли), постигна убедителна победа с 6:1 над четвъртодивизиония Левски (Крупник) в първия си мач от турнира за този сезон.

Септември (Симитли) с убедителна победа у дома

За отбора на Септември точни бяха Добромир Панчаревски и Асен Георгиев, които се разписаха два пъти, а Христослав Ячев и Пламен Петров добавиха по едно попадение. Завръщането на Петров на терена след дълго отсъствие поради контузия бе особено радостно за отбора.

На 4 октомври, събота, Септември ще гостува на силния отбор на Струмска слава (Радомир).

За този мач всички футболисти ще бъдат на разположение на треньорския щаб.