Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) с убедителна победа за Купата на АФЛ

Септември (Симитли) с убедителна победа за Купата на АФЛ

  • 2 окт 2025 | 13:25
  • 212
  • 0
Септември (Симитли) с убедителна победа за Купата на АФЛ

Първият носител в историята на Купата на аматьорската лига, Септември (Симитли), постигна убедителна победа с 6:1 над четвъртодивизиония Левски (Крупник) в първия си мач от турнира за този сезон.

Септември (Симитли) с убедителна победа у дома
Септември (Симитли) с убедителна победа у дома

За отбора на Септември точни бяха Добромир Панчаревски и Асен Георгиев, които се разписаха два пъти, а Христослав Ячев и Пламен Петров добавиха по едно попадение. Завръщането на Петров на терена след дълго отсъствие поради контузия бе особено радостно за отбора.

На 4 октомври, събота, Септември ще гостува на силния отбор на Струмска слава (Радомир).

За този мач всички футболисти ще бъдат на разположение на треньорския щаб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 627
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 918
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 824
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1602
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1724
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4196
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6643
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8527
  • 12
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8798
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7062
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 5149
  • 2