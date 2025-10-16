Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

  • 16 окт 2025 | 09:34
  • 247
  • 0

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки беше наказан от стюардите на MotoGP за удара с Марк Маркес в първата обиколка на Гран При на Индонезия преди две седмици. Изслушването се проведе по-рано днес в Австралия, тъй като то нямаше как да се състои след финала на „Мандалика“, понеже Бедзеки беше в болница за прегледи.

Напълно очаквано комисарите взеха решението, че пилотът на Априлия трябва да бъде санкциониран за действията си. Така Бедзеки ще бъде принуден да мине два пъти през дългата обиколка в хода на неделното състезание за Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“.

След този инцидент в Индонезия световният шампион Маркес получи контузия на дясното рамо. Поради тази причина пилотът на Дукати със сигурност ще пропусне надпреварите в Австралия и Малайзия тази и другата седмица.

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?
Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Все още не е ясно кога ще видим испанеца обратно на пистата, но е напълно възможно това да се случи чак през 2026 година.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

  • 16 окт 2025 | 09:42
  • 142
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 08:05
  • 1819
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 16 окт 2025 | 08:00
  • 630
  • 0
И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

  • 15 окт 2025 | 20:16
  • 1016
  • 0
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

  • 15 окт 2025 | 20:07
  • 1408
  • 0
Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

  • 15 окт 2025 | 19:45
  • 2072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 955
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 2419
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2311
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 4705
  • 1
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 24791
  • 72
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 13091
  • 8