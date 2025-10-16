Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки беше наказан от стюардите на MotoGP за удара с Марк Маркес в първата обиколка на Гран При на Индонезия преди две седмици. Изслушването се проведе по-рано днес в Австралия, тъй като то нямаше как да се състои след финала на „Мандалика“, понеже Бедзеки беше в болница за прегледи.

Напълно очаквано комисарите взеха решението, че пилотът на Априлия трябва да бъде санкциониран за действията си. Така Бедзеки ще бъде принуден да мине два пъти през дългата обиколка в хода на неделното състезание за Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“.

⚠️ Marco Bezzecchi has been handed a double Long Lap Penalty by the FIM #MotoGP Stewards for riding in an irresponsible manner and causing a crash (involving rider #93) at the #IndonesianGP 🇮🇩 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2025

След този инцидент в Индонезия световният шампион Маркес получи контузия на дясното рамо. Поради тази причина пилотът на Дукати със сигурност ще пропусне надпреварите в Австралия и Малайзия тази и другата седмица.

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Все още не е ясно кога ще видим испанеца обратно на пистата, но е напълно възможно това да се случи чак през 2026 година.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Снимки: Gettyimages