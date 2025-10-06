Фариоли: Имахме добри моменти през първото полувреме

Франческо Фариоли коментира нулевото равенство на неговия Порто при домакинството на Бенфика в срещата от 8-ия кръг на Лига Португал. До този момент "драконите" нямаха загубена точка в шампионата, но не успяха да повалят "орлите", водени от големия Жозе Моуриньо.

„Лично аз съм много доволен. Беше ясно, че един отбор дойде тук, за да не загуби, а ние опитахме всичко, за да спечелим. Този тип мачове са такива, че ако се изложим прекалено много, ще бъдем наказани. Това е футбол. Мисля, че нивото на зрялост на играчите беше фантастично. Знаете, че обикновено съм критичен, но днес играхме като голям отбор и съм много доволен“, започна Фариоли

Специалния не превзе "До Драгао", но стигна до равен в дербито и заплете много сериозно интригата в Португалия

Наставникът на Порто бе запитан и как е успял да противодейства на тактиката на Жозе Моуриньо.

„Това е демонстрация на качествата на един фантастичен треньор, способен да убеди отлични играчи да се жертват за играта. Няма какво повече да се каже. Играхме нашата игра, имахме добри моменти през първото полувреме, както и през второто. Допуснахме само един удар към вратата срещу отбор като Бенфика, което е забележително“, добави Фариоли

Наставникът на "драконите" бе запитан и кой от двата отбора би следвало да бъде по-доволен от крайния резултат.

„Мисля, че е добър резултат. Заслужавахме нещо повече, но след такъв мач не можехме да загубим. Ударихме греда. Трябва да сме доволни от резултата, въпреки че опитахме всичко, за да спечелим. Много съм доволен от играта, която показахме. Като се има предвид откъде идваме и къде сме сега, много работа е свършена в клуба“, уточни Фариоли.

