ЦСКА с обзор за националите си, Делова все още не е напълно възстановен

Единадесет футболисти от първия и втория отбор на ЦСКА бяха селектирани в различни национални гарнитури през изминалия прозорец на ФИФА за международни мачове.

Петко Панайотов блесна с ключово и майсторско попадение за важната победа на младежкия национален отбор на България над Чехия с 2:1 от европейските квалификации, която запази шансовете на младите „лъвове“ за класиране. Петко донесе победата в 85-ата минута, а в същия двубой 90 минути на високо ниво изигра и Теодор Иванов. Двамата бяха на терена през цялото време и 4 дни по-рано при гостуването на фаворита в групата Португалия (0:3).

Иван Турицов влезе като смяна в 63-ата минута при загубата на България „А“ от Турция с 1:6 в двубой от световните квалификации, а контузия попречи на бранителя да участва във втория мач срещу Испания (0:4).

Кевин Додай също успя да се разпише - за младежкия тим на Албания, който победи Сан Марино с 2:0 в приятелска среща.

Сред голмайсторите името си записа и Йоанис Питас, който помогна на националния тим на Кипър да достигне до равенството 2:2 срещу Босна и Херцеговина. Нападателят на ЦСКА се разписа от дузпа в даденото от рефера продължение на световната квалификация, оформяйки крайния резултат. Питас стартира като титуляр и 3 дни по-късно при успеха на Кипър с 4:0 като гост на Сан Марино, но бе заменен в 63-ата минута.

Фьодор Лапоухов игра без смяна и в двата мача на Беларус от световните квалификации – срещу Дания (0:6) и срещу Шотландия (1:2).

Лумбард Делова бе повикан, но не попадна в групата на Косово за двубоите срещу Словения (0:0) и Швеция (1:0), тъй като не бе възстановен напълно от здравословните си проблеми.

Сейни Санянг пък взе участие и в двете срещи на Гамбия от световните квалификации в зона „Африка“ – загуба с 3:4 от Габон и разгромна победа над Сейшелските острови със 7:0.

Васил Каймаканов изведе България U19 с капитанската лента и игра 90 минути при победата над Молдова U19 като гост с 2:0 в приятелски мач. Абдула Кичуков също бе на терена през целия мач, докато Божидар Петров остана на резервната скамейка. 3 дни по-рано „лъвчетата“ отстъпиха на същия съперник с 0:1, като Божидар Петров бе капитан на тима и игра до 62-ата минута. Кичуков и Каймаканов също стартираха сред титулярите и записаха съответно 78 и 70 игрови минути.