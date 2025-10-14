Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Отборът на Хюндай в Световния рали шампионат (WRC) обяви официално привличането на бившият директор по шосейния спорт във ФИА Андрю Уитли за своя първи спортен директор.

Уитли ще заеме моментално своята позиция и в Хюндай той ще отговаря само и единствено пред шефа на тима и президент на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул. За момента неговият контракт е до края на следващия сезон, след което дори и участието на Хюндай в WRC все още не е гарантирано.

В отбора Уилти ще работи с техническия директор Франсоа-Ксавие Демесьон, отборния мениджър Пабло Маркос и главния инженер на тима Ян де Йон. Тяхната цел ще бъде да подобряват представянето на отбора и да решават сложни спортни предизвикателства.

Уитли има богат опит в WRC, първо като част от М-Спорт, където отговаряше за бизнес развитието на тима, а след това и като ръководител на шампионата преди да премине във ФИА. Той ще направи своя дебют като част от Хюндай по време на рали „Централна Европа“ в края на тази седмица.

Снимки: Gettyimages