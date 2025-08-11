Популярни
  3. Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

  • 11 авг 2025 | 14:05
  • 229
  • 0

Световният рали шампион Тиери Нювил на няколко пъти вече заяви, че няма шанс да защити титлата си в WRC, след като остана на 51 точки от лидера Елфин Еванс след финала на рали “Финландия”, девети кръг от сезона.

До края на сезона остават още пет ралита, а пред Нювил в класирането има 4 пилоти: Еванс, Ойт Танак, Кале Рованпера и Себастиен Ожие, като четиримата са събрани в 13 точки.

Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света
Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

“Може би този сезон вече нямаме шанс за титлата - обясни световният шампион. - Но може да се борим за третото, четвъртото или петото място. Разликата ни с първия е 51 точки, трябва да печелим с 10 точки повече от другите във всяко едно рали, за да имаме някакъв шанс.

“В сравнение с водачите в класирането, ние можем да поемаме повече рискове и да преследваме победите в следващите стартове - това ще е целта ми. Повече победи.”

Сезонът в WRC продължава в края на месеца с рали “Парагвай”, което дебютира в календара на световния шампионат.

WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи
Снимки: Gettyimages

