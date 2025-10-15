Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск

Националът Симеон Николов облече униформа. Това се случи при представянето му в Новосибирск като ново попълнение на водения от бившия национален селекционер Пламен Константинов отбор на Локомотив.

При представянето разпределителят и другите привлечени играчи бяха с железничарски фуражки с оглед принадлежността на клуба.

Николов, заедно с другите трима нови в състава - белгиеца Сам Деруу и Егор Феоктистов и Александър Маркин, бяха главните действащи лица на традиционната предсезонна среща на тима с ръководството на клуба и Западно-Сибирското железничарско дружество (Филиал на Руските железници).

"Вече познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична.

Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена". Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна - модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро!", сподели Николов.