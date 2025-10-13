Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 окт 2025 | 16:29
  • 2835
  • 0

18-годишният разпределител на националния отбор на България Симеон Николов, който имаше основна заслуга за спечелването на сребърните медали на Световното първенство във Филипините, започна да показва част от магичната си игра и за новия си клуб Локомотив (Новосибирск).

Още на втория ден след пристигането си в Русия Мони Николов разигра сериозно нападателите на своя клуб, който е воден от Пламен Константинов.

Първият двубой от руската Суперлига за Локомотив е на 18 октомври (събота) от 17:00 часа срещу Кузбас (Кемерово).

