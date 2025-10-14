Един ден на Симеон Николов в Новосибирск

18-годишният разпределител на националния отбор на България Симеон Николов, който имаше основна заслуга за спечелването на сребърните медали на Световното първенство във Филипините, започна да показва част от магичната си игра и за новия си клуб Локомотив (Новосибирск).

Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

Още на втория ден след пристигането си в Русия Мони Николов разигра сериозно нападателите на своя клуб, който е воден от Пламен Константинов.

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

Феновете на Локомотив (Новосибирск) се увеличиха още повече от привличането на младия български национал.

Вече се появи и видео, в което се проследява какво прави Мони Николов през един цял ден в Новосибирск.

Първият двубой от руската Суперлига за Локомотив е на 18 октомври (събота) от 17:00 часа срещу Кузбас (Кемерово).