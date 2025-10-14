Хеттрик на Осимен запази надеждите на Нигерия за Мондиала

Нигерия постигна изключително важна победа с 4:0 над Бенин в среща от 10-ия кръг на световните квалификации в група "С" на зона "Африка". Над всички в мача бе Виктор Осимен, който реализира хеттрик в 3-ата, 37-ата и 51-вата минута. Четвъртото попадение бе на сметката на Франк Ониека в 91-вата минута.

Нигерия започна мача силно и още в 3-тата минута взе преднина в резултата. Самуел Чуквуезе пусна извеждащ пас за Виктор Осимен, койо се откъсна зад защиата и отбеляза за 1:0.

В 37-ата минута Чуквуезе и Осемин отново комбинираха, но този път крилото центрира отдясно и сложи топката на главата на нападателя, който отблизо бе точен за 2:0.

Третият гол на Осимен отново бе отбелязан с глава в 51-вата минута, след центриране от фаул на Моузес Симон.

Крайното 4:0 оформи Ониека с удар от въздуха след центриране на Симон.

С тази победа Нигерия събра актив от 17 точки и завърши на 2-рото място в групата, като така се класира за баражите. Бенин пък остана 3-ти със същия актив, но по-лоши показатели и приключи с надеждите за място на световните финали.