Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Габон продължи да мечтае за първо Световно след изключително шоу на Обамеянг

Габон продължи да мечтае за първо Световно след изключително шоу на Обамеянг

  • 10 окт 2025 | 18:23
  • 1069
  • 0
Габон продължи да мечтае за първо Световно след изключително шоу на Обамеянг

Тимът на Габон продължи да мечтае за класиране на първо Световно първенство в своята история, след като спечели драматично с 4:3 гостуването си на Гамбия в квалификационен мач от зона Африка. Над всички в този мач бе голямата звезда на габонците Пиер-Емерик Обамеянг. Опитният футболист на практика собственоръчно донесе победата, след като отбеляза всичките четири гола за тима си. Освен това в края на мача той получи втори жълт картон и бе изгонен.

Мачът се игра на неутрален терен в столицата на Кения Найроби, а Обамеянг на два пъти вкара през първата част, но символичните домакини успяваха да изравнят. В началото на второто полувреме Гамбия поведе с 3:2, но отново магията на 36-годишния нападател на Марсилия се прояви, като в 62-рата минута той изравни с глава, а шестнадесет минути по-късно и донесе победата на тима си с хубав диагонален изстрел от наказателното поле за крайното 3:4. Четири минути преди края голмайсторът бе пратен под душовете заради нарушение, но гостите все пак удържаха скъпоценния си аванс.

Габон обаче не държи съдбата си в свои ръце, тъй като изостава с точка от лидера в тази група Кот д‘Ивоар. „Слоновете“ разбиха със 7:0 като гост тима на Сейшелските острови, като нямаха никакви проблеми в двубоя и още през първото полувреме отбелязаха четири безответни попадения. Най-впечатляващото бе, че цели седем различни футболисти се разписаха за убедителната победа на Кот д‘Ивоар.

В последния мач от групата Кот д‘Ивоар приема неиграещия вече за нищо тим на Кения и при победа ще си осигури класиране на Мондиал 2026. Габон пък е домакин на също отпадналия Бурунди и ще се надява на грешка на „слоновете“, за да отиде на мечтаното първо Световно, като в този мач домакините ще са без голямата си звезда заради получения червен картон. Все пак обаче Обамеянг и компания почти сигурно ще имат още един шанс за класиране, тъй като имат всички шансове да са сред четирите най-добри втори отбора и да се преборят чрез плейофи за мястото си на Мондиала догодина.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 8646
  • 13
Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

  • 10 окт 2025 | 15:48
  • 687
  • 0
Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 3975
  • 2
Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер получи заслужено признание

  • 10 окт 2025 | 14:59
  • 1654
  • 0
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
  • 1045
  • 0
Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 1567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:15
  • 5839
  • 1
Александър Димитров и Митов говорят преди двубоя с Турция - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Митов говорят преди двубоя с Турция - очаквайте на живо!

  • 10 окт 2025 | 19:17
  • 197
  • 0
ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 31420
  • 64
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 48506
  • 37
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 8646
  • 13
Първият мач от днешните световни квалификации завърши с разгром

Първият мач от днешните световни квалификации завърши с разгром

  • 10 окт 2025 | 18:50
  • 8923
  • 0