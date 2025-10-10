Габон продължи да мечтае за първо Световно след изключително шоу на Обамеянг

Тимът на Габон продължи да мечтае за класиране на първо Световно първенство в своята история, след като спечели драматично с 4:3 гостуването си на Гамбия в квалификационен мач от зона Африка. Над всички в този мач бе голямата звезда на габонците Пиер-Емерик Обамеянг. Опитният футболист на практика собственоръчно донесе победата, след като отбеляза всичките четири гола за тима си. Освен това в края на мача той получи втори жълт картон и бе изгонен.

Un QUADRUPLÉ d'Aubameyang pour maintenir les rêves du Gabon en vie! 😳🇬🇦#FIFAWorldCup | @fegafoot_gabon pic.twitter.com/tKfcQnCg0i — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) October 10, 2025

Мачът се игра на неутрален терен в столицата на Кения Найроби, а Обамеянг на два пъти вкара през първата част, но символичните домакини успяваха да изравнят. В началото на второто полувреме Гамбия поведе с 3:2, но отново магията на 36-годишния нападател на Марсилия се прояви, като в 62-рата минута той изравни с глава, а шестнадесет минути по-късно и донесе победата на тима си с хубав диагонален изстрел от наказателното поле за крайното 3:4. Четири минути преди края голмайсторът бе пратен под душовете заради нарушение, но гостите все пак удържаха скъпоценния си аванс.

Габон обаче не държи съдбата си в свои ръце, тъй като изостава с точка от лидера в тази група Кот д‘Ивоар. „Слоновете“ разбиха със 7:0 като гост тима на Сейшелските острови, като нямаха никакви проблеми в двубоя и още през първото полувреме отбелязаха четири безответни попадения. Най-впечатляващото бе, че цели седем различни футболисти се разписаха за убедителната победа на Кот д‘Ивоар.

В последния мач от групата Кот д‘Ивоар приема неиграещия вече за нищо тим на Кения и при победа ще си осигури класиране на Мондиал 2026. Габон пък е домакин на също отпадналия Бурунди и ще се надява на грешка на „слоновете“, за да отиде на мечтаното първо Световно, като в този мач домакините ще са без голямата си звезда заради получения червен картон. Все пак обаче Обамеянг и компания почти сигурно ще имат още един шанс за класиране, тъй като имат всички шансове да са сред четирите най-добри втори отбора и да се преборят чрез плейофи за мястото си на Мондиала догодина.