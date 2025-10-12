Популярни
Мароко ще бъде домакин на африканските баражи за Мондиал 2026

  • 12 окт 2025 | 22:37
Мароко ще бъде домакин на плейофите на четирите африкански отбора за Световното първенство следващия месец, които предлагат възможност за допълнително място на финалите догодина в Северна Америка, потвърди Африканската футболна конфедерация.

Всички победители от деветте африкански квалификационни групи се класират за финалите в Канада, Мексико и САЩ следващия юни, но има и възможност за допълнително място за един от четирите най-добри подгласника.

През ноември те ще играят мини турнир в Мароко, за да определят един отбор, който ще се състезава в междуконтинентален плейоф през март за място сред 48-те отбора на Световното първенство през 2026 г.

Четирите отбора за африканските плейофи следващия месец ще бъдат окончателно определени едва след приключване на груповите срещи във вторник.

Те ще играят два полуфинала в Мароко на 13 ноември, на места, които все още предстои да бъдат потвърдени, а след това финал на 16 ноември.

До момента от зона Африка има четири сигурни финалисти на Мондиала. Това са Мароко, Тунис, Египет и Алжир, а домакински успех на Гана по-късно в неделя ще прибави и този отбор към списъка.

