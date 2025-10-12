Мароко ще бъде домакин на африканските баражи за Мондиал 2026

Мароко ще бъде домакин на плейофите на четирите африкански отбора за Световното първенство следващия месец, които предлагат възможност за допълнително място на финалите догодина в Северна Америка, потвърди Африканската футболна конфедерация.

Всички победители от деветте африкански квалификационни групи се класират за финалите в Канада, Мексико и САЩ следващия юни, но има и възможност за допълнително място за един от четирите най-добри подгласника.

През ноември те ще играят мини турнир в Мароко, за да определят един отбор, който ще се състезава в междуконтинентален плейоф през март за място сред 48-те отбора на Световното първенство през 2026 г.

📢 #CAF – Éliminatoires #CM2026



Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes CAF disputeront un tournoi de barrage au Maroc (13-16 nov 2025) pour une place aux barrages intercontinentaux.



• Demi-finales :

1️⃣ vs 4️⃣ & 2️⃣ vs 3️⃣ (selon classement FIFA)#ElimCMFIFA2026 #Barrages #CAF pic.twitter.com/MSyLjJ6hZD — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) October 12, 2025

Четирите отбора за африканските плейофи следващия месец ще бъдат окончателно определени едва след приключване на груповите срещи във вторник.

Те ще играят два полуфинала в Мароко на 13 ноември, на места, които все още предстои да бъдат потвърдени, а след това финал на 16 ноември.

До момента от зона Африка има четири сигурни финалисти на Мондиала. Това са Мароко, Тунис, Египет и Алжир, а домакински успех на Гана по-късно в неделя ще прибави и този отбор към списъка.