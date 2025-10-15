Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт призова отбора на Макларън час по-скоро да реши проблемите си в бокса, които се забелязаха в последните три състезания в Италия, Азербайджан и Сингапур.

На „Монца“ и в Баку бавни спирания имаше за Ландо Норис, а на „Марина Бей“ беше ред на Оскар Пиастри да бъде обслужен по-бавно от желаното. Според Хърбър, ако тази тенденция се запази, тя може да бъде от полза на Макс Верстапен, който да се доближи до дуото на Макларън в борбата за световната титла.

„Първото нещо, което от Макларън трябва да направят е да спрат да допускат грешките в бокса, които правят в момента. Спомняте си как преди две години те направиха рекордния пит-стоп, но по някаква причина те се влошиха, след като тимът излезе начело на класирането. Изглежда, че те се пропукват, защото ние виждаме ясно грешките им.



„А в Ред Бул ще се опитат да се възползват от това. Така че, когато имаме трудна ситуация, в която говорим за пресичаща стратегия, това създава допълнително напрежение в Макларън, което е от полза за Макс и Ред Бул, които са в страхотни отношения помежду си.



„Освен това в Макларън трябва да контролират пилотите си. Това е още един фактор, който внася напрежение. Част от тези неща те си ги създадоха сами със своите „папая правила“. Затова, за да се свали малко напрежението, те трябва да оставят пилотите да се борят помежду си. Аз никога не съм харесвал, когато един отбори диктува развитието на битката за титлата. Затова пилотите трябва да бъдат оставени.



„Това са най-добрите пилоти в света. Те има способностите да правят неща, които дори аз не мога да се обясня с тези супер модерни и бързи коли. Един лесен начин за сваляне на напрежението ще бъде пилотите да бъдат оставени да се състезават свободно в битката за титлата“, каза Хърбърт.

