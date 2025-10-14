В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

На стартовата решетка в MotoGP за 2026 година вече няма свободни места, след като по-рано днес LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра в своя състав.

Привличането на бразилеца не е никаква изненада, тъй като за него се говореше от няколко седмици насам. С неговото официализиране обаче вече и последното място на стартовата решетка в MotoGP си има своя притежател.

LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра

Като цяло промените спрямо сезон 2025 са само две. Едната е свързана в Морейра, който заема мястото на Сомкиат Чантра, а другата е смяната на Мигел Оливейра с Топрак Разгатлиоглу в състава на Прамак Ямаха. Всички останалите пилоти запазват своите места спрямо настоящата кампания преди очакваното голямо разместване за сезон 2027.

Всички пилоти в MotoGP през 2026 година:

Априлия – Марко Бедзеки, Хорхе Мартин

Тракхаус Априлия – Раул Фернандес, Ай Огура

Дукати – Марк Маркес, Франческо Баная

Грезини Дукати – Алекс Маркес, Фермин Алдегер

VR46 Дукати – Фабио Ди Джанантонио, Франко Морбидели

КТМ – Педро Акоста, Брад Биндър

Tech3 КТМ – Енеа Бастианини, Маверик Винялес

Хонда – Жоан Мир, Лука Марини

LCR Хонда – Йоан Зарко, Диого Морейра*

Ямаха – Фабио Куартараро, Алекс Ринс

Прамак Ямаха – Джак Милър, Топрак Разгатлиоглу*

*Новобранец

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages