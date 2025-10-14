Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

  • 14 окт 2025 | 15:15
  • 371
  • 0

На стартовата решетка в MotoGP за 2026 година вече няма свободни места, след като по-рано днес LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра в своя състав.

Привличането на бразилеца не е никаква изненада, тъй като за него се говореше от няколко седмици насам. С неговото официализиране обаче вече и последното място на стартовата решетка в MotoGP си има своя притежател.

LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра
LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра

Като цяло промените спрямо сезон 2025 са само две. Едната е свързана в Морейра, който заема мястото на Сомкиат Чантра, а другата е смяната на Мигел Оливейра с Топрак Разгатлиоглу в състава на Прамак Ямаха. Всички останалите пилоти запазват своите места спрямо настоящата кампания преди очакваното голямо разместване за сезон 2027.

Всички пилоти в MotoGP през 2026 година:

  • Априлия – Марко Бедзеки, Хорхе Мартин

  • Тракхаус Априлия – Раул Фернандес, Ай Огура

  • Дукати – Марк Маркес, Франческо Баная

  • Грезини Дукати – Алекс Маркес, Фермин Алдегер

  • VR46 Дукати – Фабио Ди Джанантонио, Франко Морбидели

  • КТМ – Педро Акоста, Брад Биндър

  • Tech3 КТМ – Енеа Бастианини, Маверик Винялес

  • Хонда – Жоан Мир, Лука Марини

  • LCR Хонда – Йоан Зарко, Диого Морейра*

  • Ямаха – Фабио Куартараро, Алекс Ринс

  • Прамак Ямаха – Джак Милър, Топрак Разгатлиоглу*

*Новобранец

Снимки: Gettyimages

