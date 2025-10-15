Шефът на Уилямс с предложение, което може да увеличи състезанията във Формула 1

Ръководителят на отбора на Уилямс Джеймс Ваулс има идея, която може да позволи на шефовете на световния шампионат да увеличат броя на състезанията в рамките на един сезон.

През последните години календарът във Формула 1 включва между 22 и 24 кръга, което се смята за абсолютния лимит. Според Ваулс обаче това може да се промени, ако спортът започне да използва формат с двудневни състезателни уикенди, а не тридневни, както традиционно.

Такъв формат вече беше използван веднъж по време на Гран При на Емилия-Романя на „Имола“ пред 2020 година. Тогава в събота сутринта имаше една 90-минутна тренировка, която беше последвана от квалификацията по-късно същия ден и състезанието в неделя.

„Смятам, че, когато има спринтов уикенд, броят на зрителите се увеличава, така че генерално те са хит. Лично аз бих предпочел да обсъдим възможността да преминем към двудневни уикенди. Просто да намалим количеството свободни тренировки и да направим по-голяма спектакъл.



„Освен това по този начин ние ще върнем 24 дена на отборите, което може да ни позволи да проведем още няколко състезателни уикенда, ако искаме. Така че предложението ми е малко по-различно. Лично аз смятам, че шест спринта е правилното количество и за мен няма значение къде се провеждат те“, обясни Ваулс.

Снимки: Gettyimages