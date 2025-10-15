Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Уилямс с предложение, което може да увеличи състезанията във Формула 1

Шефът на Уилямс с предложение, което може да увеличи състезанията във Формула 1

  • 15 окт 2025 | 13:14
  • 1228
  • 0

Ръководителят на отбора на Уилямс Джеймс Ваулс има идея, която може да позволи на шефовете на световния шампионат да увеличат броя на състезанията в рамките на един сезон.

През последните години календарът във Формула 1 включва между 22 и 24 кръга, което се смята за абсолютния лимит. Според Ваулс обаче това може да се промени, ако спортът започне да използва формат с двудневни състезателни уикенди, а не тридневни, както традиционно.

Обявиха стартовите часове на всички състезания във Формула 1 през сезон 2026
Обявиха стартовите часове на всички състезания във Формула 1 през сезон 2026

Такъв формат вече беше използван веднъж по време на Гран При на Емилия-Романя на „Имола“ пред 2020 година. Тогава в събота сутринта имаше една 90-минутна тренировка, която беше последвана от квалификацията по-късно същия ден и състезанието в неделя.

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира
Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

„Смятам, че, когато има спринтов уикенд, броят на зрителите се увеличава, така че генерално те са хит. Лично аз бих предпочел да обсъдим възможността да преминем към двудневни уикенди. Просто да намалим количеството свободни тренировки и да направим по-голяма спектакъл.

„Освен това по този начин ние ще върнем 24 дена на отборите, което може да ни позволи да проведем още няколко състезателни уикенда, ако искаме. Така че предложението ми е малко по-различно. Лично аз смятам, че шест спринта е правилното количество и за мен няма значение къде се провеждат те“, обясни Ваулс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

  • 14 окт 2025 | 19:14
  • 1180
  • 0
Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

  • 14 окт 2025 | 19:01
  • 3170
  • 5
Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

  • 14 окт 2025 | 18:45
  • 1659
  • 0
В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 1781
  • 1
Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

  • 14 окт 2025 | 16:34
  • 1229
  • 0
Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

Слънчево и горещо време чака пилотите в Остин

  • 14 окт 2025 | 16:25
  • 1501
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5632
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 808
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13267
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4073
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6364
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3644
  • 3