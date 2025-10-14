Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

  • 14 окт 2025 | 18:45
  • 324
  • 0

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който отборът на Уилямс демонстрира от началото на сезона във Формула 1 и заяви, че е обнадежден за бъдещето на британския тим.

За тайландеца това е четвъртия сезон в екипа от Гроув и за момента това е най-успешната му кампания с него и шест кръга преди края на сезона той заема осмото място в генералното класиране със 70 точки. Най-добрите резултати на Албон през сезона са трите пети места, които той записа в Маями, Емилия-Романя и Нидерландия.

Тези постижения на тайландеца обаче бяха засенчени от подиума, който неговият съотборник Карлос Сайнц, който завърши трети в Баку. Този подиум на испанеца дойде след силната му квалификация край бреговете на Каспийско море, а фактът, че той дойде основно с добро темпо дава надежди на Албон, че пред Уилямс предстоят още по-добри дни.

Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку
Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

„В началото на годината в никакъв случай нямаше да кажа, че ще имаме подиум през сезон 2025, който да дойде почти изцяло с темпо. Но, в същото време, още по време на шайкдауна, който ние направихме на „Силвърстоун“ през февруари, се видя, че сме направили голяма крачка напред, по-голяма от очакваната.

„Това, което е вълнуващо за мен, е фактът, че ние сме изминали едва 60-70% от нашия път, може би дори по-малко от това, и все пак вече имаме подиум. Има толкова много неща, които ние все още не сме докосвали, но знаем, че можем да подобрим. Но с работата, която ние вършим с ограничените ресурси, с които разполагаме, ние вече се доближаваме до водещите отбори, което ме кара да вярвам, че можем да се представяме още по-добре“, заяви Албон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

В MotoGP вече няма свободни места за сезон 2026

  • 14 окт 2025 | 15:15
  • 695
  • 0
Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

  • 14 окт 2025 | 15:01
  • 1490
  • 0
Кой пилот колко двигателя е използвал от началото на сезона във Формула 1?

Кой пилот колко двигателя е използвал от началото на сезона във Формула 1?

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 5331
  • 0
Пол Еспаргаро отново ще смени Винялес в Tech3 КТМ

Пол Еспаргаро отново ще смени Винялес в Tech3 КТМ

  • 14 окт 2025 | 13:47
  • 390
  • 0
LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра

LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра

  • 14 окт 2025 | 13:38
  • 1046
  • 0
В MotoGP не планират по-дълъг календар

В MotoGP не планират по-дълъг календар

  • 13 окт 2025 | 21:43
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6690
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14321
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9015
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32492
  • 85
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22806
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14667
  • 28