Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който Уилямс демонстрира

Алекс Албон призна, че е изненадан от прогреса, който отборът на Уилямс демонстрира от началото на сезона във Формула 1 и заяви, че е обнадежден за бъдещето на британския тим.

За тайландеца това е четвъртия сезон в екипа от Гроув и за момента това е най-успешната му кампания с него и шест кръга преди края на сезона той заема осмото място в генералното класиране със 70 точки. Най-добрите резултати на Албон през сезона са трите пети места, които той записа в Маями, Емилия-Романя и Нидерландия.

Тези постижения на тайландеца обаче бяха засенчени от подиума, който неговият съотборник Карлос Сайнц, който завърши трети в Баку. Този подиум на испанеца дойде след силната му квалификация край бреговете на Каспийско море, а фактът, че той дойде основно с добро темпо дава надежди на Албон, че пред Уилямс предстоят още по-добри дни.

„В началото на годината в никакъв случай нямаше да кажа, че ще имаме подиум през сезон 2025, който да дойде почти изцяло с темпо. Но, в същото време, още по време на шайкдауна, който ние направихме на „Силвърстоун“ през февруари, се видя, че сме направили голяма крачка напред, по-голяма от очакваната.



„Това, което е вълнуващо за мен, е фактът, че ние сме изминали едва 60-70% от нашия път, може би дори по-малко от това, и все пак вече имаме подиум. Има толкова много неща, които ние все още не сме докосвали, но знаем, че можем да подобрим. Но с работата, която ние вършим с ограничените ресурси, с които разполагаме, ние вече се доближаваме до водещите отбори, което ме кара да вярвам, че можем да се представяме още по-добре“, заяви Албон.

